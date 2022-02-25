صور.. إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفًا من قبل المهندسين أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في التصويت، بينما شهدت الساحات الخارجية للنقابة زحامًا شديدًا رغم موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عبدالخالق عبدالمنعم، رئيس اللجنة المشرفة على عملية الانتخابات، والمستشار محمد غنام، وسط تواجد قوات الشرطة للتأمين.

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين منافسة شرسة بين المترشحين، حيث يتنافس 25 مرشحا ، بينهم 3 مرشحين على منصب نقيب المهندسين، وهم بثينة الحسيني عبد الجواد شليل، وحمدي أحمد حامد محمد يوسف، وإبراهيم بسيوني شلبي النجار.

من المقرر اختيار 7 أعضاء مكملين في 3 شعب مختلفة، وذلك بعد مضى 4 أعوام على انتخابهم، وهم مقعد عضو عن شعبة الكهرباء، و5 مقاعد عن شعبة مدني، ومقعد واحد عن شعبة عمارة.

بينما ترشح على مقاعد العضوية الخمسة عن شعبة «مدني»، 14 مهندسا وهم حسام السعيد علي هميسة، ورضا محمد أحمد علي شمس الدين، وأحمد عبد الرحمن أحمد الدميري، وعلاء الدين حمدان السيد عشري، وفرج مصطفى إسماعيل السيد، وأحمد صبحي عوض السيد خليل، وسامي هنداوي علي هنداوي، ومدحت سنوسي عبد الله الطرابلسي وروايح علي عبد اللطيف الفخراني، وفتحي صلاح عبد الجليل أحمد العساسي، ومحمد جلال جاد الرب مغازي، وأحمد محمد عبد السلام اللواتي، وإيمان عادل يوسف السيد الشربيني، وتفيدة عبد العاطي عبد المعطي عبد الخالق.

كما ترشح على مقعد عضو عن شعبة الكهرباء 4 مهندسين وهم حاتم عبد الحميد بسيوني، مسئول شركة ترنس جاز بالمحافظة، ووائل محمد صبحي أبوشعيشع، أمين كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ، وأحمد فتحي أحمد محمد أبوعامر، وسامح ويصا كامل عبد القدوس، كما كما ترشح 4 مهندسين على مقعد شعبة عمارة، وهم رائف أحمد خليل بدوي، وخالد السيد خالد إبراهيم، وأحمد حسن السيد عبد الباقي عيسوي، ووفائي محمد بسيوني الشناوي