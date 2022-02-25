"مشنوق في شجرة".. العثور على جثة شاب داخل أرض زراعية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، مشنوقًا في شجرة داخل أرض زراعية بناحية عزبة بهنسي التابعة لمركز سيدي سالم.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول جثة "مجدي.ص"، 20 عامًا، ويقيم بعزبة بهنسي التابعة لمركز سيدي سالم، إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، عقب العثور عليه مشنوقّا في الأرض الزراعية.

تكثف مباحث مركز شرطة سيدي سالم جهودها لكشف حقيقة الواقعة، من خلال فحص البلاغ، وسؤال أهل المتوفى لبيان ما إذا كان الشاب أقدم على الانتحار من عدمه أو يكون وراء الواقعة شبهة جنائية.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.