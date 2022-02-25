صور.. افتتاح مسجدين بتكلفة 4 ملايين جنيه في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين في مركزي الدلنجات وأبوالمطامير، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

جرى افتتاح مسجد سالم زقيم بقرية قمحة بالدلنجات بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 110م، وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

ومسجد العناني بقرية العناني بأبو المطامير بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 450م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

ووفقًا لبيان إعلامي من محافظة البحيرة، بلغ عدد المساجد المفتتحة منذ عام 2018، وحتى الآن أكثر من 355 مسجد بتكلفة تجاوزت 465 مليون جنيه.