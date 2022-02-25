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صور.. إقبال على انتخابات نقابة المهندسين في بني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف توافدا ملحوظا من قبل الناخبين على اللجان الانتخابية، اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم، وسط حالة من الهدوء التام وإجراءات أمنية مشددة.

يجرى الانتخاب على مقعد النقيب الفرعي، و7 أعضاء مقسمين كالتالي: 5 مقاعد مدني، ومقعد كهرباء، ومقعد عمارة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للوقاية من فيروس .

يذكر أن هناك منافسة بين قائمة المهندس محمد عيسى "معا هنكمل"، المرشح على منصب النقيب الفرعي، وقائمة المهندس محمد ثروت النقيب الفرعي المنتهية ولايته "مهندسون من أجل مستقبل أفضل"، وقائمة مستقلة بدون نقيب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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