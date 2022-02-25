وأعرب مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم عن القلق إزاء صحة الشعب الأوكراني في هذه الأزمة المتصاعدة, داعيًا إلى ضمان استمرار عمل المرافق الصحية لتقديم الرعاية الأساسية للسكان ، بما في ذلك لفيروس كورونا والسرطان والسكري والسل والصحة العقلية ورعاية الفئات الضعيفة مثل كبار السن والمهاجرين .
ودعا ادهانوم إلى عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضي ووسائل النقل والإمدادات ، والوصول المستدام والأمن للمساعدات الإنسانية والطبية .
وأوضح أن المنظمة ستواصل ستواصل توثيق ورصد الهجمات علي المرافق الصحية, كما ستواصل تقديم الدعم والرعاية للمتضررين من هذه الأزمة في جميع أنحاء أوكرانيا .
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تخصص تمويلا طارئا للإمدادات الطبية لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.