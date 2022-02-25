الصحة العالمية تخصص تمويلا طارئا للإمدادات الطبية لأوكرانيا

أطلقت منظمة الصحة العالمية 3.5 ملايين دولار من صندوقها للطوارئ لشراء وتسليم الإمدادات الطبية العاجلة في أوكرانيا .

وأعرب مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم عن القلق إزاء صحة الشعب الأوكراني في هذه الأزمة المتصاعدة, داعيًا إلى ضمان استمرار عمل المرافق الصحية لتقديم الرعاية الأساسية للسكان ، بما في ذلك لفيروس كورونا والسرطان والسكري والسل والصحة العقلية ورعاية الفئات الضعيفة مثل كبار السن والمهاجرين .

ودعا ادهانوم إلى عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضي ووسائل النقل والإمدادات ، والوصول المستدام والأمن للمساعدات الإنسانية والطبية .

وأوضح أن المنظمة ستواصل ستواصل توثيق ورصد الهجمات علي المرافق الصحية, كما ستواصل تقديم الدعم والرعاية للمتضررين من هذه الأزمة في جميع أنحاء أوكرانيا .