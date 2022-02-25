موسكو تسيطر على قناة حيوية لتزويد القرم بالمياه

أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على قناة حيوية لتزويد شبه جزيرة القرم بالمياه، التي ضمتها روسيا وتعاني من نقص في المياه منذ ثماني سنوات.

وقال الجيش الروسي في بيان "بفضل الأفواج البرية والقوات المجوقلةً، تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى مدينة خيرسون، مما أتاح فتح القناة في شمال القرم واستعادة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم".

قطعت السلطات الأوكرانية مجاري القناة الواقعة في منطقة خيرسون، والتي كانت توفر 85 بالمئة من احتياجات المياه لشبه جزيرة القرم، بعد فترة وجيزة من ضم شبه الجزيرة في ربيع العام 2014.

منذ ذلك الحين، تواجه القرم نقصاً حاداً في المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف في الصيف. وأثر إغلاق القناة أيضاً على الزراعة في شبه الجزيرة، التي كانت تشتهر بزراعة الأرز والذرة.

وأكد حاكم القرم سيرغي أكسيونوف، عقب سيطرة الجيش الروسي على القناة أنه يمكن أن تصبح جاهزة للعمل مرة أخرى في غضون 48 ساعة.

وبدأت روسيا هجومها على أوكرانيا الخميس، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين باستقلال منطقة دونباس الانفصالية في أوكرانيا.