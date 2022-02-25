زيلينسكي لبوتين: يجب أن نجلس معاً لنتحدث

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استطاع عزل العاصمة الأوكرانية كييف، من الناحية الغربية، بعد ساعة من عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نظيره الروسي فلاديمير بوتين الحوار.

وقال زيلينسكي في خطاب موجهاً حديثه لبوتين: “يجب أن نجلس معاً لنتحدث”.

كما وجّه الرئيس الأوكراني رسالة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تدافع عن أراضي البلاد قائلاً: “أنتم كل ما لدينا”.

في هذا السياق، دعا زيلينسكي الأوروبيين المتمرسين بالقتال للمشاركة في المعركة إلى جانب الأوكرانيين لصد الجيش الروسي. وصرّح زيلينسكي: “إذا كانت لديكم خبرة في القتال.. يمكنكم المجيء إلى بلادنا للدفاع عن أوروبا”.

كما اعتبر زيلينسكي أن أوروبا ترد “بصورة غير كافية” على الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهي بطيئة في تقديم المساعدة لكييف. ورأى أن أوروبا لا تزال قادرة على وقف الهجوم الروسي “إذا تحركت بسرعة”.

وحث زيلينسكي أوروبا عى التحرك بسرعة أكبر وبقوة لفرض عقوبات على موسكو، واتهم الحلفاء الغربيين باللجوء إلى المناورات السياسية مع تقدم القوات الروسية نحو كييف.

وقال زيلينسكي إن “أوروبا لديها القوة الكافية لوقف هذا العدوان”، حسب تعبيره، مضيفاً أن كل شيء يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة من منع الروس من دخول دول الاتحاد الأوروبي إلى عزل موسكو عن نظام “سويفت” للمدفوعات بين البنوك إلى حظر نفطي.

يأتي هذا بعدما قصفت صواريخ العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بينما واصلت القوات الروسية تقدمها.