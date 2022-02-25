"شردتهم الحرب في ملاجئ المترو".. لبنانيون يطالبون بإنقاذ أبنائهم في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

اعتصم قبل ظهر اليوم الجمعة، عند ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس شمالي لبنان، أهالي الطلاب اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا، للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من الحرب.

وطالب الأهالي "المجتمع الدولي إنقاذ ابنائهم بعدما فقدوا الأمل من مناشدة الدولة".

وقال متحدث باسم الأهالي "إن الارقام التي اعطيت للجالية اللبنانية في أوكرانيا كلها مغلقة أو ملغاة، والطلاب باتوا مشردين في ملاجئ المترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم".

كانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قد أعلنت في بيان أمس الخميس، عن اتخاذ عدد من الخطوات في إطار متابعة الأزمة الأوكرانية، بينها إنشاء خلية أزمة برئاسة الوزير والعمل مع الدول المعنية على تأمين ممرات آمنة للبنانيين الراغبين بالعودة.

وحثت الرعايا اللبنانيين الراغبين بالمغادرة على تسجيل اسمائهم على رابط الكتروني مخصص لهذه الغاية.

من جهة ثانية، قال سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر في تصريح لقناة "الجديد" المحلية، اليوم الجمعة "نحاول قدر المستطاع أن نؤمن الخروج الآمن والسليم للجالية اللبنانية من أوكرانيا".

وشنت روسيا أمس الخميس عملية عسكرية في اوكرانيا بهدف تجريدها من اسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسي (ناتو) لافته أنها لاتخطط لاحتلال أوكرانيا.