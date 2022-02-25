الغزو الروسي: ماذا نعرف عن القتال في كييف حتى اللحظة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (بي بي سي):

يبدو أن القوات الروسية التي دخلت العاصمة الأوكرانية تتمركز الآن حول منطقة أبولون الشمالية. وتستعد المدينة لاجتياح محتمل في أي لحظة من الآن.

وتقع "أبولون" تلك المنطقة السكنية، على بعد 9 كم فقط من شمال كييف وقريبة من برلمان البلاد في وسط المدينة.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح اليوم تغريدة تفيد بوجود "عملاء روس معاديين" في المنطقة.

كما نشر العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت تظهر عربات مدرعة تتقدم في طرق خالية في أبولون، وتظهر قتالًا بين مدنيين وأفراد يرتدون الزي العسكري.

و تعرضت كييف أيضا للهجوم من الجو، ولجأ السكان إلى أنفاق محطات السكك الحديدية للاحتماء.