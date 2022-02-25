أوكرانيا تعلن ارتفاع مستوى الاشعاع في محطة تشيرنوبيل وموسكو تنفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (بي بي سي):

قال مسؤولون أوكرانيون إنهم يسجلون مستويات متزايدة من الإشعاع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية السابقة التي استولت عليها القوات الروسية يوم أمس الخميس.

وقالوا إنه من المستحيل تحديد سبب التغير في مستوى الإشعاع عقب الاحتلال الروسي للموقع في شمال العاصمة كييف.

أما وزارة الدفاع الروسية فتقول إن مستوى الإشعاع في المنطقة المحظورة حول محطة تشيرنوبيل طبيعي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بهذا الشأن، إن قواتها تسيطر على محطة تشيرنوبيل النووية من أجل "حمايتها"، مشيرة إلى أنها أقدمت على ذلك للتأكد من أن "الجماعات القومية والمنظمات الإرهابية الأخرى لن تتمكن من استغلال الوضع في البلاد من أجل القيام باستفزاز نووي".

الوضع الميداني

وحول التطورات الميدانية، ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقدمت في دونيتسك ولوهانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إن أكثر من 150 من القوات الأوكرانية استسلمت وأن عشرات من مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية والأسلحة والمركبات قد دُمرت.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد زعمت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق أن القوات الروسية لم تحقق "نجاحا" في دونيتسك ولوهانسك، كما أنها دفعت القوات الروسية إلى التراجع في مناطق أخرى.

ومن المهم ملاحظة أنه لا يمكن التحقق حاليا من ادعاءات الطرفين.