إليكم جديد قضية جورج فلويد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

عادت قضية جورج فلويد الى الواجهة، بعدما هزت دول العالم حيث تضامن الكثير مع عائلته، وتصدر لأيام اسمه على تويتر ومواقع التواصل الإجتماعي.

وفي آخر التطورات، دانت محكمة أمريكية، ثلاثة شرطيين كانوا موجودين أثناء توقيف ومقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد عام 2020، بتهمة التقصير في التدخل لتقديم المساعدة له.

ويحاكم تو ثاو (36 عاما) وألكسندر كوينغ (28 عاما) وتوماس لين (38 عاما) في مدينة سانت بول التوأم لمينيابوليس حيث وقعت المأساة في شمال الولايات المتحدة.

وأصدرت هيئة المحلفين حكمها بعد مداولات استمرت يومين في المحاكمة التي استمرت شهرا.

ووصف براندون وليامز، ابن شقيق جورج فلويد، قرار هيئة المحلفين حول الشرطيين الثلاثة بأنه “نصر صغير”.

وقال في مؤتمر صحافي “آمل أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح”.

ودان قاض في ولاية مينيسوتا في يونيو شرطيا رابعا هو ديريك شوفين بتهمة القتل وحكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف.

وشوفين هو الذي ضغط بركبته لدقائق على رقبة جورج فلويد، ما أدى إلى اختناقه في 25 مايو 2020.

وأدين رجال الشرطة الثلاثة الخميس بالتقصير في تقديم المساعدة الطبية اللازمة لفلويد الذي كان يبدو بوضوح أنه في وضع خطير.

وقالت المدعية العامة ماندا سيرتيش، خلال عرضها لائحة الاتهام: “كانت لديهم الإمكانية والسلطة والفرصة والوسائل” للتدخل. وأضافت إن “المارة تحركوا في الواقع بدرجة أكبر من الشرطيين”، في إشارة إلى شهود عيان في مكان الحادث حاولوا من دون جدوى التدخل.