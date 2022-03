مصر تضمن بقاء السياح الأوكرانيين والروس… وبيان هام إلى الفنادق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 11:30 صباحًا

طلبت السفارة المصرية في أوكرانيا من رعاياها، عدم استقاء المعلومات، إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع “فيسبوك”.

وقالت: “على المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا، استقاء المعلومات من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفيسبوك وهي The embassy of the Arab Republic of Egypt in kiev، حيث يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا”.

وأكدت أنها “ستتابع الموقف وتنشر المعلومات والتوجيهات للمواطنين، أول بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها، مناشدة بمتابعة الصفحة بشكل مستمر وعدم الالتفات لأي معلومات لم يتم نشرها على الصفحة الرسمية”.

من جهة أخرى، أعلنت مصر أنها ستضمن بقاء السياح الأوكرانيين والروس على أراضيها إلى حين ضمان “عودة آمنة” لهم في حال تم إلغاء رحلات جوية على خلفية العملية الروسية.

وأفادت وزارة السياحة في بيان بأن مسؤولين من قطاع السياحة عقدوا اجتماعا “لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية”، وتم خلال الاجتماع “التأكيد على استمرار إقامة هؤلاء السياح بالفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم”.

من هما طلبت وزارة السياحة المصرية في تعميم لها، من جميع فنادق مصر، حسن التعامل مع السياح الأوكرانيين والروس واستمرار مكوثهم في الفنادق لحين انتهاء الأزمة.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، في خطاب إلى غرفة المنشآت الفندقية: “هام جدا وعاجل. منشور لجميع الفنادق رقم (41) لعام 2022: التأكيد على استمرار إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق المصرية وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات تقدم لهم لحين عودتهم إلى بلادهم”.

وأشار الخطاب، إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ترتب عليه غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكران إلى أراضيهم بعد إنتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم.

وأضاف “يرجى التكرم بالتأكيد على ضرورة استمرار إقامة أي سائحين أوكرانيين أو روس متواجدين لدى فندقكم الموقر وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم إليهم لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم في القريب العاجل”.

وألغيت الرحلات الجوية الخميس في مطارات المدن الكبيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلنت وكالة الطيران الروسية.

كما أوقفت شركات طيران عدة رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا.