“اليوم الأصعب على أوكرانيا”… المعارك تشتد والسلطات تناشد المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 11:30 صباحًا

جنود من أوكرانيا في موقع حدودي متقدم مع روسيا

كشف التلفزيون الأوكراني، إن العاصمة كييف أطلقت إنذاراً من غارات جوية بعد الضربات الصاروخية الروسية التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وحثت السلطات الناس على التوجه إلى أقرب ملاجئ، بينما تجري معارك شمال العاصمة كييف، بحسب الجيش الأوكراني.

يأتي ذلك فيما حذر مستشار للحكومة الأوكرانية من أن اليوم الجمعة “سيكون أصعب يوم”، منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وكشف مستشار الحكومة الأوكرانية أنطون هيراشتشينكو عن أن الخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف، مشيراً إلى أن المدافعين عن كييف مستعدون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء خارجيون.

وتزامنا، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني إن وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم قلة عددها.

وأفاد مسؤول عسكري أوكراني بأن القوات الأوكرانية تمكنت من صد هجوم روسي على مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد، فيما أفادت وكالة “تاس” الروسية بأن الجيش الأوكراني قصف دونيتسك وجورلوفكا في إقليم دونباس.

كذلك كشفت شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن غارات روسية استهدفت مدرجاً في مطار كييف الدولي، بينما تجري معارك شمال العاصمة كييف، بحسب الجيش الأوكراني.

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تعطيل 118 مرفقا عسكريا أوكرانيا خلال العمليات العسكرية من بينها 13 مركز قيادة واتصال.

يأتي ذلك فيما ندد وزير الخارجية الأوكراني بالهجوم الصاروخي الروسي المروع على كييف، مؤكداً بالقول إن “كييف لم تشهد أمراً مماثلاً منذ الهجوم النازي عليها عام 1941”.

وتواصل روسيا غزوها لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل إلى ضواحي العاصمة الجمعة بعدما شنت غارات جوية على مدن وقواعد عسكرية، وأرسلت قوات ودبابات من ثلاث جهات في هجوم قد يعيد صياغة الأمن العالمي في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

ودوت الانفجارات قبل الفجر في كييف بينما كان القادة الغربيون يخططون لعقد اجتماع طارئ وطلب الرئيس الأوكراني المساعدة الدولية.

ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات، لكن الانفجارات جاءت وسط مؤشرات على أن العاصمة وأكبر مدينة أوكرانية مهددة بشكل متزايد بعد يوم من القتال الذي خلف نحو 157 قتيل أوكراني.