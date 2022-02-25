شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يرد على أنباء مغادرته العاصمة كييف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن أسفه لأن كييف تركت وحدها في مواجهة الجيش الروسي، الذي بدأ أمس الخميس غزو بلاده، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة.
ووفقا لقناة “العربية”؛ قال زيلينسكي، لقد تركونا وحدنا للدفاع عن بلدنا، لكني أنا موجود في كييف مع شعبي.
وأضاف زيلينسكي أنه سيبقى في العاصمة؛ وعائلتي أيضا في أوكرانيا؛ مؤكدا أنه وبحسب المعلومات التي لديه، فقد حدده العدو على أنه الهدف رقم 1، وعائلته هي الهدف رقم 2.
وأضاف زيلينسكي: يجب أن ندفع روسيا إلى طاولة المفاوضات؛ مشددا في الوقت نفسه على مطالبة أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي على بلاده التي تقف وحدها في حرب لا هوادة فيها.
كما أشار الرئيس الأوكراني أن روسيا لابد وفي النهاية ستجري حوارا عاجلا أو آجلا لوقف القتال؛ مطالبا الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده.
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