شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع الروسية” تُعلن تدمير 118 موقعًا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في ظل استمرار المعارك الدائرة في شمال العاصمة كييف.

وأضافت أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا أمس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأوضحت أنها تكثف الهجمات بالمدفعية على وسط دونيتسك على الحدود الروسية الأوكرانية، حسب “رويترز”.

وأكد وزير الخارجية الروسي لافروف، أن ما يحدث في إقليم دونباس من قبل السلطات الأوكرانية هو إبادة جماعية، وذلك بعد تدمير 7 مبان سكنية في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني.

وأفاد أن روسيا نشر مظلين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة قرب كييف، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، مؤكدًا أن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

ولليوم الثاني تستمر الاشتباكات جراء العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في إقليم دونباس شرق أوكرانيا حيث تدور المعارك على أكثر من جبهة وتشتد فى المنطقة الواقعة شمال العاصمة الأوكرانية.