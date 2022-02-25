شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يلتقي في موسكو بقادة الانفصاليين بشرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بقادتها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة في موسكو إن المحادثات دارت أيضا حول "العملية العسكرية" التي بدأتها روسيا في الدولة المجاورة.

وغزت القوات الروسية أوكرانيا أمس الخميس بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

ودافع لافروف عن الهجوم، مشيرا إلى أنه من شأنه تحرير المناطق من "القمع"، مضيفا أنه يمكن للأوكرانيين بذلك أن يقرروا مستقبلهم بحرية.

وعبر الاعتراف بالاستقلال، تعتزم روسيا إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين. وبحسب وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قال لافروف إن السكان تعرضوا "للقصف من نظام كييف"، معلنا أنه سيقدم للأمم المتحدة أدلة على "الإبادة الجماعية" المزعومة في شرق أوكرانيا.