شكرا لقرائتكم خبر عن صحة حائل تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة خلال شهر يناير من هذا العام 3740 جولة لرصد السلوك والمخالفات. وبينت صحة حائل أن الجولات شملت 67 جولة لمكافحة العدوى و 12جولة إشرافية على المنافذ و30 جولة تخص الصحة المدرسية , وكذلك 15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية و10 جولات للحماية من الإشعاع، و 3 جولات لصحة البيئة، إضافة إلى 4 جولات على المنافذ، و 8 جولات لمكافحة التدخين ، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغاً لتسمم كيميائي، وبلاغاً واحداً لتسمم غذائي. يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.