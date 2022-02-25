شكرا لقرائتكم خبر عن صحة حائل تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة ‏خلال شهر يناير من هذا العام ‏3740‏ جولة لرصد السلوك والمخالفات.‏ وبينت صحة حائل أن الجولات شملت ‏67 جولة لمكافحة العدوى و 12جولة إشرافية ‏على المنافذ و‏30 جولة تخص الصحة المدرسية , وكذلك 15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية و10 جولات للحماية من الإشعاع، و 3 جولات لصحة البيئة، إضافة إلى ‏ 4 جولات على ‏المنافذ، و 8 جولات لمكافحة التدخين ، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغاً لتسمم ‏كيميائي، وبلاغاً واحداً لتسمم غذائي. يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.