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صحة حائل تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة لرصد السلوك والمخالفات

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الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة ‏خلال شهر يناير من هذا العام ‏3740‏ جولة لرصد السلوك والمخالفات.‏ وبينت صحة حائل أن الجولات شملت ‏67 جولة لمكافحة العدوى و 12جولة إشرافية ‏على المنافذ و‏30 جولة تخص الصحة المدرسية , وكذلك 15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية و10 جولات للحماية من الإشعاع، و 3 جولات لصحة البيئة، إضافة إلى ‏ 4 جولات على ‏المنافذ، و 8 جولات لمكافحة التدخين ، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغاً لتسمم ‏كيميائي، وبلاغاً واحداً لتسمم غذائي. يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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