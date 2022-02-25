شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئاسي أوكراني: نريد السلام ومستعدون للحوار مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك لرويترز اليوم الجمعة إن أوكرانيا تريد السلام ومستعدة لإجراء محادثات مع روسيا بما في ذلك الوضع المحايد فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي.

وقال عبر رسالة نصية "إذا كانت المحادثات ممكنة فيجب إجراؤها. وإذا قالوا في موسكو إنهم يريدون إجراء محادثات بما في ذلك حول الوضع المحايد فنحن لا نخشى ذلك... يمكننا التحدث عن ذلك أيضا".

وتباع "استعدادنا للحوار جزء من سعينا الدؤوب لتحقيق السلام".

ولا تتمتع أوكرانيا حاليا بعضوية حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها تريد الانضمام إلى كليهما وهو ما تعارضه موسكو بشدة.

وتخلت أوكرانيا عن أسلحتها النووية بعد حصولها على الاستقلال عند تفكك الاتحاد السوفيتي مقابل ضمانات أمنية من دول أوروبية.