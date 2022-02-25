شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أوكرانية تحرق رتلا من المركبات المدرعة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحرقت قوات أوكرانية رتلا من مركبات مدرعة روسية، قرب بلدة "هوستوميل" بمنطقة كييف.

ويتضح ذلك من خلال مقطع فيديو لقوات الدفاع الإقليمية، تم إرساله إلى وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم" اليوم.

وجاء في الرسالة التي رافقت مقطع الفيديو "أحرقت قوات أوكرانية رتلا من المركبات المدرعة الروسية، بالقرب من بلدة هوستوميل. المجد للقوات المسلحة الأوكرانية! المجد لأوكرانيا".

وأضافت الرسالة "في صباح اليوم، أبلغت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات هجومية جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تقاتل بالقرب من ديمبر وايفانكيف، بمنطقة كييف، حيث تقدم عدد كبير من مركبات مدرعة للعدو، وأوقفت قوات العدو الغازية، بالقرب من نهر تيتيريف. وتم تدمير الجسر عبر النهر".

وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن تقدم حوالي 56 مركبة للقوات الروسية، من ديمبر باتجاه كييف. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن العدو شن غارة جوية، على وحدات بالقرب من مدينة كروبيفنيتسكي.

يأتي ذلك فيما دخل الهجوم الروسي على اوكرانيا يومه الثاني.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم يهدف لتجريد أوكرانيا من اسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسي (ناتو)،لافتا إلى أن روسيا لاتخطط لاحتلال اوكرانيا.