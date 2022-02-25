روسيا تمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي

25 فبراير , 2022 موسكو: أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي، بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية «أيروفلوت»، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت هيئة تنظيم الطيران الروسية «روسافياتسيا» في بيان إن المجال الجوي الروسي محظور على جميع الطائرات «المملوكة أو المؤجرة أو المشغلة من قبل أي شخص على صلة ببريطانيا» وتلك المسجلة هناك. وينطبق الحظر أيضاً على الرحلات الجوية العابرة فوق الأراضي الروسية.

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