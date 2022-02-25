إيران: سننظم رحلات لإجلاء رعايانا من أوكرانيا بأسرع وقت

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت إيران، تنظيم رحلات جوية طارئة من قبل شركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "هما"، لإجلاء الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال رستم قاسمي، وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني: "سنتخذ في أقرب وقت ممكن، إجراءات للحفاظ على أمن الرعايا الإيرانيين الأعزاء المقيمين في أوكرانيا ونقلهم جوا عبر شركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأضاف: "بالتعاون مع وزارة الخارجية، نجري حاليا مشاورات مع نظرائنا في روسيا وأوكرانيا، إذ إن الحفاظ على أرواح وأمن الإيرانيين الأعزاء يعد من أولويات الحكومة الشعبية".