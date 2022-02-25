انت الان تتابع خبر انتهاء المرحلة الاولى من تاهيل مدينة الحضر الاثرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اقيم اليوم حفل الانتهاء من المرحلة الاولى لتأهيل موقع مدينة الحضر الاثرية من قبل البعثة الايطالية المتمثلة بمنظمة (ISMEO ) في اطار مشروع الاسعاف الاولي الممول من منظمة اليف منذ عام ٢٠٢٠ ولغاية ٢٠٢٢ وعلى مدار عدة مواسم عمل.