على طريقة مارادونا.. لاعب يسجل هدفا باليد ثم يطلب من الحكم إلغاءه (فيديو)

شهدت مباراة قرة باغ الأذري ضد فريق مارسيليا الفرنسي، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة ”دوري المؤتمر الأوروبي“ في كرة القدم، حادثة طريفة على غرار واقعة مارادونا خلال لقاء الأرجنتين وإنجلترا في نهائي كأس العالم 1986.



وحصلت الواقعة في الدقيقة 34 عندما أحرز السنغالي إبراهيما وادجي هدفا واضحا بيده، ما دفع لاعبي مارسيليا للاحتجاج.





وعقب الاحتجاج تقدم اللاعب السنغالي إبراهيما وادجي، الذي يلعب لصالح قرة باغ الأذري، بطلب للحكم بإلغاء الهدف بعد احتسابه. وعقب الاحتجاج تقدم اللاعب السنغالي إبراهيما وادجي، الذي يلعب لصالح قرة باغ الأذري، بطلب للحكم بإلغاء الهدف بعد احتسابه. وجاء الطلب الغريب هذا بحجة أنه أحرز الهدف بيده، وليس بطريقة قانونية.

واحتسب الحكم الهدف بسبب غياب تقنية الفار، بحسب ما ذكرت فرانس برس. واستكملت المباراة بعد أن توقفت قرابة 10 دقائق بسبب هذه الحادثة.

ووفقًا لوكالة ”فرانس برس“، فإن الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة ”سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما إذا كان سجل الهدف بيده، فرد إيجابا، فطلب الفريق صاحب الأرض من الحكم إلغاء الهدف.