الحرب الروسية.. الجيش الأوكرانى يستدعى عشرات الطيارين الاحتياط للخدمة العسكرية.. وعمليات إطلاق نار فى الحى الحكومى بكييف

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عودة عشرات الطيارين الاحتياطيين إلى القوات الأساسية، للقيام بالدفاع عن الدولة وفق ما وصف بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في بيان، أمس الخميس، إن البنك الوطني في البلاد وافق على فتح حساب خاص لجمع الأموال لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح الجيش الأوكراني، أن مثل هذا القرار بعد "العدوان المسلح الروسي على البلاد وتجنب الخطر على استقلال الدولة لأوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضاف: "الحساب هو متعدد العملات، تم إنشاؤه وفتحه لتحويل الأموال من الشركاء الدوليين والمانحين - بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي، يورو، جنيه بريطاني)، ومن الشركات والمواطنين الأوكرانيين - بالعملة الوطنية".

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن دوي إطلاق نار سمع في الحى الحكومي بالعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، مع استمرار العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عودة عشرات الطيارين الاحتياطيين إلى القوات الأساسية، للقيام بالدفاع عن الدولة وفق ما وصف بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وأعلن الجيش الأوكراني في بيان، أمس الخميس، إن البنك الوطني في البلاد وافق على فتح حساب خاص لجمع الأموال لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح الجيش الأوكراني، أن مثل هذا القرار بعد "العدوان المسلح الروسي على البلاد وتجنب الخطر على استقلال الدولة لأوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضاف: "الحساب هو متعدد العملات، تم إنشاؤه وفتحه لتحويل الأموال من الشركاء الدوليين والمانحين - بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي، يورو، جنيه بريطاني)، ومن الشركات والمواطنين الأوكرانيين - بالعملة الوطنية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.