شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس برلمان كوت ديفوار يشيد بالإنجازات والمشروعات القومية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار Adama Bictogo، الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى بمقر البرلمان الإيفواري.

وعقد الجانبان اجتماعا بحضور الدكتور Fomoussa Coulibaly، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي البرلمان الإيفواري في البرلمان الإفريقي، والدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في كوت ديفوار.

وأكد شريف الجبلي، على الأولوية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتناول سبل دعم وتطوير العلاقات بين مجلسي النواب المصري والإيفواري.

وتم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وكوت ديفوار.

كما بحث الدكتور شريف الجبلي مع القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار إمكانية إقامة جمعية صداقة برلمانية مصرية–إيفوارية في ظل حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار.

كما عرض "الجبلي" الإنجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية الضخمة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب القائم بأعمال رئيس مجلس نواب كوت ديفوار، بزيارة شريف الجبلي لكوت ديفوار لتوطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين، ولتنسيق المواقف بين مجلسي النواب الإيفواري والمصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، دعماً لمواقف البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها مصر في عدد من المجالات، وخاصة في مجال البنية الأساسية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف تبادل الزيارات بين البرلمانين.