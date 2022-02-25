شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن إقلاع رحلتها إلى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت صباح اليوم رحلة مصرللطيران رقم MS729 المتجهه من القاهرة الي العاصمة الروسية " موسكو " في موعدها المحدد وعلي متنها 71 راكبا .

وكان قد تم تأجيل رحلة الشركة أمس إلي موسكو .

هذا ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية موقف تشغيل رحلات موسكو أولا بأول لإتخاذ مايلزم .

وتهيب مصرللطيران بعملائها المسافرين مراجعة حجوزاتهم في أقرب وقت قبل موعد رحلاتهم وذلك من خلال مركز اتصالات مصرللطيران.