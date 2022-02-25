شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تعطيل 118 منشأة عسكرية في أوكرانيا واستسلام أكثر من 150جنديا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها عطلت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت أمس الخميس، 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت العشرات من قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية في أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية، بحسب قناة"أر تي عربية"الروسية.

كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.

وأضاف أنه خلال الأعمال العسكرية ألقى أكثر من 150 جنديا من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بينهم 82 جنديا تابعون للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه بعد استسلام هؤلاء العسكريين وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك، ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس الخميس انطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف تجريد اوكرانيا من اسلحتها ووقف تقدم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.