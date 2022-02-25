شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 5ر1259، مقابل 1265 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 7ر1371، وقبل شهر 3ر.894

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 210 آلاف و743 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 220 ألفا و48 حالة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 226 حالة، مقابل 264 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 14 مليونا و399 ألفا و12حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 10 ملايين و629 ألفا و300 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 122 ألفا و371 شخصا.