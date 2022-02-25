شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: روسيا تريد الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، لكن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من الغزو. وشنت روسيا هجومها برا وجوا وبحرا أمس الخميس بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الحرب، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وقصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية اليوم الجمعة إذ تواصل القوات الروسية تقدمها وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود قائلا إن العقوبات التي تم الإعلان عنها حتى الآن ليست كافية. وقال والاس لشبكة سكاي "وجهة نظرنا بالتأكيد هي أن الروس يعتزمون غزو أوكرانيا بالكامل". ويقول بوتين إن روسيا تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لمنع الحكومة الأوكرانية من ارتكاب إبادة جماعية بحق شعبها وهو اتهام يصفه الغرب بأنه لا أساس له من الصحة. ويقول بوتين أيضا إن أوكرانيا دولة غير شرعية تعود أراضيها تاريخيا إلى روسيا. ووصف والاس بوتين، الذي يهيمن على المشهد السياسي في روسيا منذ عام 1999، بأنه فقد صوابه. وقال "أعتقد بالتأكيد أنه فقد صوابه بالكامل... لن يتصرف أي شخص آخر يتمتع بكامل قواه العقلية بالشكل الذي نراه على شاشات التلفزيون اليوم". وأشار والاس إلى أن الجيش الروسي فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية، في تناقض مباشر مع تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأنها حققت جميع أهدافها الرئيسية في اليوم الأول من العملية العسكرية.