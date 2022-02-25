بسبب الهجمات الروسية.. إيقاف البطولة الأوكرانية 30 يومًا

اسماعيل عبد الحي - أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بشكل رسمي إيقاف منافسات البطولة المحلية لمدة 30 يومًا، بعد الهجمات التي شنتها روسيا على البلاد صباح اليوم الخميس.

وذلك بعد التطورات العسكرية الأخيرة، التي دارت في محيط المنطقة التي تجمع بين أوكرانيا وروسيا خلال الساعات الأخيرة.

وتقرر تعليق منافسات الدوري الأوكراني لكرة القدم في الوقت الحالي، بالتنسيق بين السلطات الأوكرانية العسكرية والاتحاد الأوكراني لكرة القدم للحفاظ على سلامة اللاعبين والمشجعين وكذلك تهدئة بعض الأنشطة المختلفة في البلاد بسبب الحالة العسكرية.