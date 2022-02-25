مع استمرار الغزو الروسي… عقوبات جديدة على المركزي ووزارة المالية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت كندا عن فرض عقوبات على نواب مجلس الدوما، الذين صوتوا للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وعلى مؤسسات مالية وشركات حكومية روسية.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، تم فرض عقوبات “على 31 شخصا من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى أفراد عائلات بعض الذين سبق أن عوقبوا، وعلى 27 مؤسسة مالية رئيسية. وتم فرض إجراءات إضافية ضد أربعة مواطنين أوكرانيين من عملاء التضليل الموالي لروسيا”.

وتضم القائمة 382 مواطنا من روسيا، بما في ذلك نواب مجلس الدوما الذين أيدوا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى إيغور شوفالوف وغيرمان غريف، ورومان وبوريس وبافيل وليليا روتنبرغ، ويفغيني بريغوجين.

كما تم فرض عقوبات على البنك المركزي وسبيربنك ومصارف VTB و Alfa-Bank و Gazprombank ومؤسسات Rostec و Rostelecom و RusHydro و Alrosa و Russian Railways و Gazprom و Gazpromneft و Transneft ووزارة المالية وغيرها.

وتأتي العقوبات الكندية الجديدة، في إطار عقوبات غربية فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتستهدف شخصيات سياسية واجتماعية وبعض المصارف والمؤسسات الصناعية وغيرها.

ويستمر الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثاني على التوالي، حيث سمع صباح اليوم دوي انفجارات في كييف، وحيث قام الجيش الأوكراني بتفجير جسر بالقرب من كييف وأوقف طابورا من الدبابات الروسية من إيفانكيف، كما قصف دونيتسك وجورلوفكا في إقليم دونباس.

وكذلك طلب رئيس أوكرانيا أعضاء الناتو بتقديم مساعدات دفاعية لصد الهجوم الروسي داعيا إلى الحوارا العاجل لوقف القتال تزامنا مع قرار واشنطن بإرسال 7000 جندي إضافي لدول البلطيق.