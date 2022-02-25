شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان يبدي قلقه من تداعيات أزمة أوكرانيا خلال اجتماع مع بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن رئيس الوزراء عمران خان عبر عن قلقه من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا على البلدان النامية خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس الخميس.

وخان هو أول زعيم يجتمع مع بوتين منذ أن أصدر أمرا بشن هجوم على أوكرانيا، إذ وصل إلى موسكو في زيارة قبيل ساعات فحسب من بدء الغزو.

وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر أمس الخميس بعد اجتماع بوتين وخان "شدد رئيس الوزراء على أن الصراع ليس في مصلحة أحد وأن البلدان النامية تكون دائما الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية في حالة الصراع".

تهدف زيارة خان لموسكو إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع روسيا، أحد أكبر منتجي الغاز في العالم، في وقت تزيد فيه احتياجات الطاقة في باكستان على نحو سريع.

وفي مقابلة قبيل مغادرته قال خان إن باكستان غير مهتمة بالتحيز إلى أي جانب أو الانضمام إلى أي كتلة، مضيفا أنه يرغب في توسيع نطاق العلاقات الثنائية.

وأشار بيان وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن خان خلال الاجتماع "عبر عن أسفه لأحدث التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن باكستان تأمل أن تنجح الدبلوماسية في تجنب صراع عسكري".