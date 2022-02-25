شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية "النواب" يطالب التنفيذيين بالالتزام بمواعيد إنهاء المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موجها حديثه للتنفيذيين خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لمناقشة 19 طلب إحاطة بحضور محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان: "نلتزم بالوعود الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية، وفى حال أن كان هناك أى تفاصيل أخرى يجب إبلاغ النائب مقدم طلب الاحاطة بكافة التفاصيل أول بأول".

جاء ذلك تعقيبا على استعراض الطلب المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعى بطريق أبو الغيط – القناطر – محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلا عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الاتية باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام، قائلا:" على الرغم من حصولنا على الكثير من الوعود".

وعلق ممثل شركة غاز مصر، قائلا:" بالفعل ملتزمين بالحديث ولكن فيه تعديلات تكون خارج الإرادة وفى حال وجود معوقات يتم التنسيق بين النواب لتذليل العقبات، وتم العمل على توصيل الغاز فى شهر نوفمبر الماضى وحصلنا على التصريح فى 13 من الشهر الجارى، ومن ثم يتم تجهيز الأعمال الهندسية للقرى، ومخطط لها فى بداية شهر مارس المقبل، وهناك تواصل مستمر مع جميع النواب بالمحافظة".

وأضاف المهندس عمر أحمد، ممثل شركة غاز مصر، أن طريق محل الشكوى عبارة عن اتجاهين بينهم جزيرة، ونعمل بجوار الجزيرة بعد الحصول على تصريح المرور بمدة ثمانية أشهر، وبالفعل نزلت المعدات وبدأنا العمل وتنزيل 100 متر حتى أول أمس، ومتوقع الانتهاء من الخط فى 30 يونيو.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن هناك تنسيق من أجل إنهاء الأعمال سواء المرور أو الصرف الصحى وذلك من أجل تحقيق المنفعة العامة للمواطنين.