24 فبراير , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أفادت وزارة الدفاع الليتوانية أن الولايات المتحدة نشرت طائرات مقاتلة من طراز إف-35 في إستونيا وليتوانيا اليوم الخميس ومددت بقاء قواتها الموجودة في المنطقة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقاتلات إف-35 في دول البلطيق.
وأرسلت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 500 من جنود المشاة مع دبابات أبرامز وعربات مدرعة من طراز برادلي إلى ليتوانيا وكان من المقرر مغادرتهم في أبريل نيسان. ولم يتضح على الفور إلى متى ستبقى هذه القوات هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى... أميركا ترسل مقاتلات إف-35 إلى دول البلطيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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