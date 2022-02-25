بوتين: لم تكن لدينا خيارات أخرى في أوكرانيا

24 فبراير , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه لم يكن لديه خيار آخر سوى توجيه الأمر بتنفيذ ما وصفه بعملية خاصة ضد أوكرانيا وأضاف أن كل محاولات موسكو السابقة لتغيير الوضع الأمني باءت بالفشل.
وأضاف أن بلاده لا تريد إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي ولا استبعادها منه، في وقت تسبب غزوه لأوكرانيا باضطرابات كبيرة في الأسواق ويعرض موسكو لعقوبات مدمرة.
وقال بوتين أمام ممثلين روس لأوساط الأعمال اجتمعوا في الكرملين «لا تزال روسيا جزءاً من الاقتصاد العالمي، لا نعتزم إلحاق الضرر به. أعتقد أن على شركائنا أن يدركوا (هذا الأمر) وإلا يكون هدفهم دفعنا إلى خارج النظام».
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