زيلينسكي: القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف كييف

24 فبراير , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّ القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهّداً باستعادته. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إنّ القوات الروسية سيطرت على المطار لكنّ القوات الأوكرانية «صدّت» إنزالاً لمظلّيين في غوستوميل، حيث يقع المطار، و«تلقّت الأمر بتدميرهم».

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