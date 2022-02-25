مجموعة السبع: غزو روسيا لأوكرانيا يضع بوتين «في الجانب الخاطىء من التاريخ»

24 فبراير , 2022 أحد السكان المحليين يسير في أحد الشوارع مع تصاعد الدخان بالقرب من بلدة هوستوميل ومطار أنتونوف في شمال غرب كييف (أ ف ب). اعتبرت مجموعة السبع الخميس أن الرئيس فلاديمير بوتين وضع نفسه «في الجانب الخاطىء من التاريخ»عبر غزوه أوكرانيا منددة بهجوم عسكري حصل «بدون استفزاز وغير مبرر بالكامل». وقالت مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا رئاستها حالياً، في بيان إن «الرئيس بوتين أعاد الحرب إلى أوروبا. لقد وضع نفسه في الجانب الخاطىء من التاريخ».

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