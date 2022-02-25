الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم إلى حد بعيد

وقال زيلينسكي إن " القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات لكنها استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم".

واشار الى أن "الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية".



من جانبه اعلن رئيس بلدية ريفن الأوكرانية "عن ضربة صاروخية روسيا على المطار في المدينة".