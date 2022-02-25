انت الان تتابع خبر الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم إلى حد بعيد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات.
وقال زيلينسكي إن " القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات لكنها استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم".
واشار الى أن "الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية".
من جانبه اعلن رئيس بلدية ريفن الأوكرانية "عن ضربة صاروخية روسيا على المطار في المدينة".
واشار الى أن "الضربات الروسية تستهدف كلا من المواقع العسكرية والمدنية".
من جانبه اعلن رئيس بلدية ريفن الأوكرانية "عن ضربة صاروخية روسيا على المطار في المدينة".