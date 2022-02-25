عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القوات الروسية تقترب من العاصمة الأوكرانية كييف

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

أفادت شبكة "سي ان ان" CNN الأمريكية، الجمعة، نقلاً عن مصادر أمريكية، بأن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف.



وتزامنا، أفادت مواقع صحفية بأن الجيش الأوكراني فجر جسرا لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو كييف، ونقلت عن الجيش الأوكراني القول بأن اشتباكات تدور مع القوات الروسية المتقدمة نحو كييف، مشيرة إلى الدبابات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة.

وقد أكدت بعض التقارير الإعلامية بأن الدبابات الروسية المتجهة نحو كييف انطلقت من موقع تشرنوبل.

يأتي ذلك فيما ندد وزير الخارجية الأوكراني بالهجوم الصاروخي الروسي المروع على كييف، مؤكداً بالقول إن "كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941".