عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط طائرة بمنطقة سكنية في كييف على مبنى من 9 طوابق

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

أظهرت لقطات مصورة، الجمعة، لحظة سقوط طائرة عسكرية بمنطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اصطدمت بمبنى سكني مما تسبب في مقتل طفل وإصابة 5 آخرين، واشتعال النيران في المبنى المكون من 9 طوابق.



وتواردت الأنباء الأولية بأن الطائرة روسية، إلا أن مراسل "سي إن إن" CNN نقل تأكيد مسؤولين أوكرانيين بأن الطائرة التي سقطت فوق كييف أوكرانية وليست روسية.

وفي وقت سابق، قال أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مأهولة. وكتب هيراشينكو على تطبيق "تليغرام" أن مبنى سكنيا من تسعة طوابق اشتعلت فيه النيران.

وسُمع دوي سلسلة انفجارات في كييف في وقت سابق قال هيراشينكو إنها أصوات دفاعات جوية تطلق النار على الطائرة.