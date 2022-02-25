حدث ليلًا| تسارع الأحداث في كييف وتصاعد حديث العقوبات ضد روسيا.. ومصر تتابع أوضاع رعاياها في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

طقس الساعات المقبلة.. استمرار سقوط أمطار ونصائح عاجلة للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس ساعات الليل المقبلة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد الآن على كافة أنحاء الجمهورية.

متحدث الوزراء: نبحث تداعيات الأزمة الروسية على المصريين بأوكرانيا

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتواصل بشكل مستمر مع ووزارتى الخارجية والهجرة لبحث تداعيات الأزمة الروسية على المصريين بأوكرانيا.

القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالقاهرة لـ الخليج 365: تعرضنا للابتزاز العسكري

بحضور سفراء بلجيكا والبرتغال والسويد وبولندا ولاتوانيا، تم عقد اجتماع داخل مقر السفارة الأوكرانية بالقاهرة، لبحث آخر مستجدات الهجوم العسكري الروسي على كييف.

سفارة أوكرانيا بالقاهرة تعلن تقديم المساعدة للسائحين الأوكرانيين في مصر

أعلنت سفارة أوكرانيا بالقاهرة بالتعاون مع منظمي الرحلات، عن تقديم المساعدة للسائحين الأوكرانيين، الذين يقضوا إجازاتهم في مصر، وأجبروا على البقاء؛ نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والإغلاق المؤقت للمجال الجوي الأوكراني للطيران المدني.

أوكرانيا تمنع الذكور بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد

منعت السلطات الأوكرانية المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد بسبب حالة الطوارئ.

البنتاجون: روسيا تعتزم الإطاحة بالحكومة الأوكرانية

أعربت الحكومة الأمريكية عن اعتقادها بأن روسيا تعتزم الإطاحة بالحكومة في كييف كجزء من هجومها على أوكرانيا.

رئيس الدوما: العملية الروسية تهدف تجريد أوكرانيا من السلاح

ذكر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن هدف العملية العسكرية الروسية يقتصر على تجريد أوكرانيا من السلاح، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

واشنطن توزع مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن لإدانة العملية الروسية

وزعت الولايات المتحدة الجمعة، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما ذكرت "الحرة".

الرئيس الأوكراني: 137 قتيلاً أوكرانيًا في اليوم الأول للهجوم الروسي

كشف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، الجمعة، عن حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس،

زيلينسكي: الغرب ترك أوكرانيا وحدها.. أنا مع شعبي ولن أغادر كييف

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".

في 3 مجالات.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، صباح اليوم الجمعة، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية التي تجريها في أوكرانيا.

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر بنك روسي "سبيربنك"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر بنك روسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

تقدير أممي: فرار ما يقدر بـ100 ألف شخص من أوكرانيا

أفاد تقدير أولي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بفرار 100 ألف شخص بالفعل من أوكرانيا.

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا اليوم الجمعة، متسببا في إلحاق أضرار بمنازل ومبان أخرى، وفقا لمسؤولين.