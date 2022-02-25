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​​اليوم.. انطلاق انتخابات نقابة المهندسين على مقاعد الفردي والشُعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق اليوم الجمعة انتخابات نقابة المهندسين على المقاعد الفردية والشُعب.

وقال الدكتور مهندس محسن شاهين عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، إن العملية الانتخابية تتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتي ستتم اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، والمرحلة الثانية تتم يوم الجمعة 4 مارس القادم وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام.

ولفت شاهين إلى أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت 240 ألف مهندس، علمًا بأن من لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية يتخطى 750 ألف مهندس ويزيد.

وأشار إلى أن النقابة الفرعية بالقاهرة قامت بتجهيز مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وأشار إلى الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين مؤكدًا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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