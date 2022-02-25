زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا اليوم الجمعة، متسببا في إلحاق أضرار بمنازل ومبان أخرى، وفقا لمسؤولين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جاسمان رجال إنه لم ترد حتى الأن أي تقارير بشأن حدوث إصابات أو وفيات بسبب الزلزال.

ووقع الزلزال في الساعة 0839 صباحا بالتوقيت المحلي (0139 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 17 كيلومترا شمال شرق غرب باسامان على عمق 10 كيلومترات، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخية.