​هيئة الاستعلامات: مخزون مصر من القمح كاف لمدة تزيد على 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لديها احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، ومضيفة أن وزارة الزراعة تنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل.

وأضافت الهيئة، في تصريحات عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مصر لا تعتمد على دولة واحدة في الاستيراد سواء القمح، أو السلع الأخرى، كما أنه في حالة انتهاء المخزون سيتم النظر لدول جديدة لاستيراد القمح.

وأوضحت الهيئة أن الهيئة العامة للسلع التموينية طرحت أمس مناقصة لشراء كمية لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 11 إلى 21 أبريل المقبل.

وقالت الهيئة إن أسعار الغاز الطبيعي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% ليصل السعر إلى 4.90 دولار لكل مليون وحدة بريطانية خلال تعاملات اليوم الخميس.

كما أوضحت أن ذلك الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي يعد عاملًا إيجابيًا لمصر باعتبارها إحدى الدول المصدرة للغاز، وبالتالي تنعكس الزيادة في الأسعار إيجابيا على إيراداتها البترولية.