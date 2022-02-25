شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات في «كييف» ومسؤول يتحدث عن إسقاط طائرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مأهولة. وكتب هيراشينكو على تطبيق تليجرام أن مبنى سكنيا من تسعة طوابق اشتعلت فيه النيران.

وسُمع دوي سلسلة انفجارات في كييف في وقت سابق قال هيراشينكو إنها أصوات دفاعات جوية تطلق النار على الطائرة.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا أمس الخميس، وقالت كييف إن الغزو تسبب في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.