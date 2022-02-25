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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بصواريخ باليتسية.. العاصمة الأوكرانية تحت مقصلة القصف الروسي

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنتون غيراشتشينكو عبر حسابه في تليجرام، صباح الجمعة، إن روسيا استأنفت ضرباتها ضد العاصمة كييف بصواريخ كروز أو باليستية.



وكانت وكالة إنترفاكس-أوكرانيا للأنباء، ذكرت أن دوي انفجارين سُمع في العاصمة الأوكرانية كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وسُمعت أصوات مماثلة في اليوم السابق عندما تعرضت قاعدة عسكرية في بلدة بروفاري بالقرب من كييف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين، لقصف بصواريخ كروز روسية، مما خلف ستة قتلى.