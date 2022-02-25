عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشمل 3 قطاعات.. اليابان تعلن تشديد العقوبات على روسيا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة، إن بلاده ستشدد العقوبات على روسيا لتشمل 3 مجالات منها المؤسسات المالية وصادرات العتاد العسكري.



وأضاف أن اليابان ستبذل قصارى جهدها للحد من التأثير الاقتصادي على اليابان من تداعيات الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الجمعة، إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا.

وأضاف سوزوكي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن اليابان "تستنكر بشدة" العمل الروسي في أوكرانيا، وأفاد بأن اليابان تدرس أيضا سبلا فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

على صعيد آخر، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه طموحات أكبر من أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال عن الأهداف النهائية للزعيم الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا.