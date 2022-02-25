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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماكرون: بوتين خدع الجميع ويريد العودة لحروب الإمبراطورية

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خدع الجميع، كما اتهمه بمحاولة إعادة أوروبا إلى ماضي الحروب الإمبراطورية .



وأكد ماكرون، أن فرنسا ستواصل لعب دورها في إرسال وحدات عسكرية إلى إستونيا، وستعزز دورها العسكري في دول البلطيق اعتبارا من مارس.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تغريدة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع.