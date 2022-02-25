عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يتوعد بوتين بعقوبات قاسية ويستبعد مواجهة روسيا عسكريا

الجمعة 25 فبراير 2022

الخليج 365

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ"دفع الثمن"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس، إنه سيفرض حزمة عقوبات جديدة قوية على روسيا، بعد الهجوم على أوكرانيا "غير المبرر".

وأضاف بايدن في كلمة بشأن الحرب في أوكرانيا، سنفرض عقوبات جديدة قوية على روسيا، وستتحمل موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين تكلفة تلك الحرب.

وتابع سنفرض عقوبات وقيود على الصادرات لروسيا، وسنقيد قدرة موسكو على التعاملات المالية بالدولار، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة ستستهدف البنوك الروسية الكبيرة وستجمد أصولها في الولايات المتحدة.

وأوضح بأن العقوبات الجديدة ستستهدف أيضًا النخبة الروسية وتجميد أصول عدة شركات كبيرة، وسنفرض قيودًا على شركات روسية لديها أصول تبلغ 1.4 تريليون دولار.

وشدد على أن الولايات المتحدة تعتزم منع نصف الواردات التكنولوجية الروسية لمنع موسكو من تطوير قدراتها العسكرية، وسنتخذ خطوات لحماية حلفائنا في حلف شمال الأطلسي، لكن قواتنا لن تنخرط في أي أعمال قتالية مع روسيا في أوكرانيا.

وعن إمكانية نشر قوات أمريكية في أوروبا الشرقية، قال بايدن إن قوات أمريكية في أوروبا ستتجه إلى الجبهة الشرقية، وسننشر أيضا قوات إضافية في ألمانيا.

وتابع لقد حذرنا مرارًا من الهجوم الروسي على أوكرانيا، فالرئيس بوتين كان يجهز للهجوم على أوكرانيا منذ أشهر.

وهدد الرئيس الأمريكي بالرد بقوة على أي هجمات روسيا سيبرانية ضد الشركات الأمريكية، متهما الرئيس الروسي بالهجوم على مبادئ السلام العالمي، والوقت الراهن خطير جدًا بالنسبة لأوروبا.