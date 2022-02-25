​​بعد إعلان الحرب.. كم يبلغ عدد السياح الروس في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، عدد السياح الروس الموجودين في فنادق مصر الآن.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير 2022، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وقال عبداللطيف في تصريح لمصراوي، إن عدد السياح الروس الموجودين الآن في مصر يبلغ حوالي 35 ألف سائح روسي تقريبًا خصوصًا في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

ووصف قرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالغريب والمتهور، كون الوضع الآن متأزم للغاية وسيكون هناك تأثر بنسبة 100% من السياحة الأوكرانية والروسية، نتيجة توقف المجال الجوي الأوكراني، بالإضافة إلى توقف جزء من المجال الروسي الذي يضم منطقة مسرح العلميات، بجانب تأثر الجنسيات الأخرى، بسبب هذه الحرب.

وأكد عبداللطيف، أن مصر ستشهد تأثرا شديدا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر من أوروبا سواء إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو التشيك، وكل هذه الدول سيكون لديها حالة طوارئ وخوف من السفر أو توسعة للحرب أو مشكلات أخرى حتى تتضح الأمور الجارية.

وتابع عبداللطيف: "السياحة الأوكرانية بتمثل لمصر اهتمام كبير، وساندت مصر منذ توقف السياحة الروسية عام 2015 وحتى الآن، واستطاعت في استمرار عمل فنادق شرم الشيخ والغردقة دون الإغلاق".

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، استقبلت خطابا مهما وعاجلا من وزارة السياحة، وجهته إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين، نص على التالي:

"التأكيد على استمرار إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق المصرية وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات تقدم لهم لحين عودتهم إلى بلادهم

وأشار الخطاب، إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ترتب عليه غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكران إلى أراضيهم بعد إنتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم.

وتابع الخطاب: "يرجى التكرم بالتأكيد على ضرورة إستمرار إقامة أي سائحين أوكرانيين أو روس متواجدين لدى فندقكم الموقر وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم إليهم لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم في القريب العاجل".

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